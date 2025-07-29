Зеленский повысил предельный возраст контрактной службы в ВСУ

16 июля этот закон приняла украинская Рада. 306 депутатов поддержали принятие законопроекта. Тогда депутат Ирина Геращенко сообщила, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования и подписания Зеленским. Она предупредила о возможном возникновении «злоупотреблений или выборочных решений» в этой сфере, т. к. в тексте закона нечетко прописано, кто именно будет ответственен за согласование кандидатуры на контрактную службу.