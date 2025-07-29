Зеленский повысил предельный возраст контрактной службы в ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому гражданам старше 60 лет при подходящем состоянии здоровья разрешено служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ) по контракту, сообщили в Telegram-канале Верховной Рады.
В законе подчеркивается, что решение гражданина должно быть добровольным. Разрешение также действует только в период действия военного положения в стране. Кроме того, солдату необходимо получить согласие командира части на заключение контракта, а также прохождение испытательного срока (два месяца). Такое сотрудничество может действовать год с возможностью продления.
16 июля этот закон приняла украинская Рада. 306 депутатов поддержали принятие законопроекта. Тогда депутат Ирина Геращенко сообщила, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования и подписания Зеленским. Она предупредила о возможном возникновении «злоупотреблений или выборочных решений» в этой сфере, т. к. в тексте закона нечетко прописано, кто именно будет ответственен за согласование кандидатуры на контрактную службу.