Украинская Рада приняла закон о призыве мужчин старше 60 лет

306 депутатов поддержали принятие законопроекта. Геращенко также написала, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования, когда он будет подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Она отметила, что в этой сфере могут возникнуть «злоупотребления или выборочные решения» в связи с тем, что в тексте документа нечетко прописано, кто именно будет ответственен за согласование кандидатуры на контрактную службу.