Украинская Рада приняла закон о призыве мужчин старше 60 лет
Украинский парламент в окончательном втором чтении принял законопроект, согласно которому военнослужащие старше 60 лет могут продлить контракт (заключить новый) с Вооруженными силами Украины (ВСУ) при желании и соответствующем состоянии здоровья. Об этом сообщила в Telegram-канале депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
306 депутатов поддержали принятие законопроекта. Геращенко также написала, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования, когда он будет подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Она отметила, что в этой сфере могут возникнуть «злоупотребления или выборочные решения» в связи с тем, что в тексте документа нечетко прописано, кто именно будет ответственен за согласование кандидатуры на контрактную службу.
Ранее Зеленский хотел предложить особый контракт для привлечения на службу в ВСУ граждан в возрасте 18-25 лет. За год службы он обещал выплаты в размере $24 000, а также поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. 12 февраля 2025 г. минобороны Украины объявило о запуске проекта «Контракт 18-24» по привлечению на службу в ВСУ молодежи, но этот план «провалился», как писала газета The Wall Street Journal.