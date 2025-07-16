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Украинская Рада приняла закон о призыве мужчин старше 60 лет

Ведомости

Украинский парламент в окончательном втором чтении принял законопроект, согласно которому военнослужащие старше 60 лет могут продлить контракт (заключить новый) с Вооруженными силами Украины (ВСУ) при желании и соответствующем состоянии здоровья. Об этом сообщила в Telegram-канале депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

306 депутатов поддержали принятие законопроекта. Геращенко также написала, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования, когда он будет подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Она отметила, что в этой сфере могут возникнуть «злоупотребления или выборочные решения» в связи с тем, что в тексте документа нечетко прописано, кто именно будет ответственен за согласование кандидатуры на контрактную службу.

Ранее Зеленский хотел предложить особый контракт для привлечения на службу в ВСУ граждан в возрасте 18-25 лет. За год службы он обещал выплаты в размере $24 000, а также поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. 12 февраля 2025 г. минобороны Украины объявило о запуске проекта «Контракт 18-24» по привлечению на службу в ВСУ молодежи, но этот план «провалился», как писала газета The Wall Street Journal.

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