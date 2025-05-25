WSJ: план Украины по набору молодежи в ВСУ по контракту провалился
План по набору молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет в подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) по контракту провалился. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, число записавшихся в рамках правительственной программы пока скромное. Власти Украины надеются, что со временем план поможет привлечь молодежь в ряды ВСУ, что отражает серьезность дефицита. Большинство мужчин, которые хотели попасть на фронт, уже давно записались в армию. Призывать новых становится все труднее с каждым годом. Многие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет или скрываются, или дают взятки, чтобы нелегально покинуть страну и избежать призыва.
Программа предлагает различные льготы в обмен на год службы в армии. В рамках кампании по набору контрактников используются видеоролики в TikTok, посты в соцсетях и рекламные щиты. По данным украинского правительства, с момента запуска программы к ней присоединилось около 500 человек.
12 февраля минобороны Украины объявило о запуске проекта «Контракт 18-24» по привлечению на службу в ВСУ молодежи. Люди в возрасте от 18 до 24 лет могут добровольно заключить контракт на службу, им положены выплаты 1 млн гривен (2,3 млн руб.), из которых 200 000 гривен (460 000 руб.) они получат сразу, а остальную сумму – в течение службы. Ежемесячно им будут выплачивать по 120 000 гривен (276 000 руб.)
В январе The Washington Post писала, что на Украине в 2024 г. мобилизовали 200 000 граждан. По словам источников издания, украинские военнослужащие разочаровываются в правительстве страны и отмечают «бессвязную мобилизацию». Им также часто приходится вкладывать собственные деньги в оборудование, беспилотные аппараты и транспортные средства.