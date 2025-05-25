WSJ: план Украины по набору молодежи в ВСУ по контракту провалился

По данным издания, число записавшихся в рамках правительственной программы пока скромное. Власти Украины надеются, что со временем план поможет привлечь молодежь в ряды ВСУ, что отражает серьезность дефицита. Большинство мужчин, которые хотели попасть на фронт, уже давно записались в армию. Призывать новых становится все труднее с каждым годом. Многие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет или скрываются, или дают взятки, чтобы нелегально покинуть страну и избежать призыва.