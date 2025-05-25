Газета
Телеграм
Главная / Политика /

WSJ: план Украины по набору молодежи в ВСУ по контракту провалился

Ведомости

План по набору молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет в подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) по контракту провалился. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, число записавшихся в рамках правительственной программы пока скромное. Власти Украины надеются, что со временем план поможет привлечь молодежь в ряды ВСУ, что отражает серьезность дефицита. Большинство мужчин, которые хотели попасть на фронт, уже давно записались в армию. Призывать новых становится все труднее с каждым годом. Многие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет или скрываются, или дают взятки, чтобы нелегально покинуть страну и избежать призыва.

Программа предлагает различные льготы в обмен на год службы в армии. В рамках кампании по набору контрактников используются видеоролики в TikTok, посты в соцсетях и рекламные щиты. По данным украинского правительства, с момента запуска программы к ней присоединилось около 500 человек.

12 февраля минобороны Украины объявило о запуске проекта «Контракт 18-24» по привлечению на службу в ВСУ молодежи. Люди в возрасте от 18 до 24 лет могут добровольно заключить контракт на службу, им положены выплаты 1 млн гривен (2,3 млн руб.), из которых 200 000 гривен (460 000 руб.) они получат сразу, а остальную сумму – в течение службы. Ежемесячно им будут выплачивать по 120 000 гривен (276 000 руб.)

В январе The Washington Post писала, что на Украине в 2024 г. мобилизовали 200 000 граждан. По словам источников издания, украинские военнослужащие разочаровываются в правительстве страны и отмечают «бессвязную мобилизацию». Им также часто приходится вкладывать собственные деньги в оборудование, беспилотные аппараты и транспортные средства.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных