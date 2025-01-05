WP заявила о мобилизации 200 000 украинцев в 2024 году
На Украине в 2024 г. мобилизовали 200 000 граждан, однако этого количества не хватит для восполнения потерь вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на украинских и западных официальных лиц.
WP отмечает, что Россия с начала конфликта «продвигается самыми быстрыми темпами». Со слов источников издания, создается ощущение, что российских военных «неограниченное количество», в то время как украинские солдаты все более истощаются.
Как отмечают источники WP, солдаты ВСУ разочаровываются в украинском правительстве, отмечают «бессвязную мобилизацию», им часто приходится вкладывать собственные деньги в оборудование, беспилотные аппараты и транспортные средства.
В ноябре министр обороны страны Рустем Умеров на собрании Европейской бизнес-ассоциации заявил, что Украина продолжит мобилизацию в 2025 г., чтобы «держать оборону и выполнить цели и задачи, указанные в военной стратегии».