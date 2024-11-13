Министр обороны Украины пообещал продолжить мобилизацию в 2025 году
Украина продолжит мобилизацию в 2025 г., чтобы «держать оборону и выполнить цели и задачи, указанные в военной стратегии», заявил министр обороны страны Рустем Умеров на собрании Европейской бизнес-ассоциации. Об этом пишет интернет-газета «Страна».
Минобороны Украины предоставляет другим ведомствам информацию о том, сколько людей нужно для стабилизации ситуации на фронте и для формирования резервов.
29 октября депутаты Верховной рады утвердили указы, согласно которым на Украине продлевается действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.
В результате военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 7 февраля 2025 г.