Министр обороны Украины пообещал продолжить мобилизацию в 2025 году

Украина продолжит мобилизацию в 2025 г., чтобы «держать оборону и выполнить цели и задачи, указанные в военной стратегии», заявил министр обороны страны Рустем Умеров на собрании Европейской бизнес-ассоциации. Об этом пишет интернет-газета «Страна».