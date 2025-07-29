На обломках упавшего в Минске БПЛА зафиксировали надписи на украинском языке
На упавшем в Минске беспилотнике были обнаружены различные надписи на украинском языке. Видео с обломками дрона опубликовал Следственный комитет Белоруссии.
Помимо надписей (все на украинском языке): «Не трогать, подвижная часть», «Осторожно винт» и «Закрепить», на обломках также есть информация о странах – производителях этого дрона. К примеру, присутствуют пометки на немецком языке и надпись «Made in Germany».
29 июля в СК республики также сообщили, что беспилотник был снаряжен тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков. Он упал на улице Матусевича в Минске, по предварительным данным, после того, как в ночь на 29 июля его сбили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Детонации не произошло. Министерство обороны республики также заявляло о проведении всестороннего расследования инцидента.