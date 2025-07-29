На обломках упавшего в Минске БПЛА зафиксировали надписи на украинском языке

29 июля в СК республики также сообщили, что беспилотник был снаряжен тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков. Он упал на улице Матусевича в Минске, по предварительным данным, после того, как в ночь на 29 июля его сбили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Детонации не произошло. Министерство обороны республики также заявляло о проведении всестороннего расследования инцидента.