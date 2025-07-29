Упавший в Минске беспилотник был снабжен тротилом и металлическими шариками
Упавший в Минске БПЛА был снаряжен тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков. Об этом сообщили в СК Белоруссии.
По предварительным данным следствия, ночью беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал во дворе дома по улице Матусевича. К счастью, детонации не произошло.
«Обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к дому территорию», – отмечается в сообщении СК.
В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация жильцов не проводилась. На месте следственно-оперативная группа изъяла ключевые фрагменты устройства.
Министерство обороны республики заявляло о проведении всестороннего расследования инцидента. Сообщалось, что президент Александр Лукашенко держит ситуацию под личным контролем.