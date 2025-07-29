Над Минском сбит неопознанный беспилотник
Белорусские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили неопознанный беспилотник над территорией республики. Инцидент произошел около 02:00 по местному времени 29 июля, сообщает «БелТА».
БПЛА упал около дома № 72 на улице Матусевича. Обошлось без пострадавших.
Минобороны Белоруссии заявило, что проводится всестороннее расследование. Президент республики Александр Лукашенко держит ситуацию на личном контроле.
10 августа 2024 г. Лукашенко объявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили несколько целей, которые летели со стороны Украины. В МИД страны вызвали временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовали предпринять меры для исключения подобных происшествий в дальнейшем. Через несколько дней стало известно, что над Белоруссией сбили 13 украинских беспилотников.
В Белоруссии с апреля 2024 г. вступил в силу указ об эксплуатации беспилотников. Документом запрещается ввоз, хранение, оборот и изготовление дронов, а также использование воздушного пространства республики без надлежащего разрешения.