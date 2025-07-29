Над Минском сбит неопознанный беспилотник

10 августа 2024 г. Лукашенко объявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили несколько целей, которые летели со стороны Украины. В МИД страны вызвали временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и потребовали предпринять меры для исключения подобных происшествий в дальнейшем. Через несколько дней стало известно, что над Белоруссией сбили 13 украинских беспилотников.