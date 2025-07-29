Румыния опровергла данные о решении вступить в военные действия на Украине

Министерство внутренних дел Румынии распространило официальное предупреждение о фейковом видеоклипе, появившемся в социальных сетях. В ролике, созданном с использованием технологий искусственного интеллекта, якобы премьер-министр страны Илие Боложан объявляет о вступлении Румынии в боевые действия на Украине в сентябре этого года.