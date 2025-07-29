Румыния опровергла данные о решении вступить в военные действия на Украине
Министерство внутренних дел Румынии распространило официальное предупреждение о фейковом видеоклипе, появившемся в социальных сетях. В ролике, созданном с использованием технологий искусственного интеллекта, якобы премьер-министр страны Илие Боложан объявляет о вступлении Румынии в боевые действия на Украине в сентябре этого года.
В сообщении, размещенном на странице МВД в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), подчеркивается, что ролики фальшивые и являются частью акции по преднамеренному манипулированию общественным мнением.
«Премьер-министр Румынии не делал таких заявлений, а Румыния не вступает в конфликт», – поясняется в обращении МВД Румынии.
Правоохранители призвали граждан быть бдительными, проверять источники информации и воздерживаться от распространения непроверенных данных.