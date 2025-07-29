Более 50 квартир пострадали в ростовском Сальске в результате атаки БПЛА
В результате ночной атаки украинских беспилотников на Сальск Ростовской области были повреждены 54 квартиры, 11 частных домовладений и 10 многоквартирных домов. Об сообщает исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По официальным данным, жертвами атаки стали три человека: один мирный житель и двое саперов Росгвардии. Слюсарь сообщил о выплатах семьям погибших.
Из-за повреждений инфраструктуры было временно приостановлено движение поездов. К полудню движение восстановлено по временной схеме, а полное восстановление путей ожидается утром 30 июля, сообщает врио губернатора. Пассажиры задержанных составов обеспечены водой и питанием.
В микрорайоне Новосальск без электроснабжения остаются более 2800 человек. Ремонтные бригады продолжают работы.
В ближайшие три дня муниципальные комиссии проведут обследование разрушений, сообщает Слюсарь. Выплаты за потерю имущества планируется осуществить в течение двух недель.
В ночь на 29 июля украинские беспилотники атаковали Каменск-Шахтинский, Сальск, Волгодонск, а также Боковский и Тарасовский районы Ростовской области. Над регионом было сбито 22 дрона. В Сальске повреждения получил автомобиль на улице Островского. Водитель погиб. Позже власти сообщили о гибели двух саперов во время разминирования беспилотника в Сальском районе.