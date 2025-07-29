Более 50 квартир пострадали в ростовском Сальске в результате атаки БПЛА

В ночь на 29 июля украинские беспилотники атаковали Каменск-Шахтинский, Сальск, Волгодонск, а также Боковский и Тарасовский районы Ростовской области. Над регионом было сбито 22 дрона. В Сальске повреждения получил автомобиль на улице Островского. Водитель погиб. Позже власти сообщили о гибели двух саперов во время разминирования беспилотника в Сальском районе.