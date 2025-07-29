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Трамп заявил об успешных переговорах с Китаем в Стокгольме

Он сообщил, что, возможно, в среду примет решение по продлению тарифного перемирия
Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем в Стокгольме прошли очень хорошо, и завтра Вашингтон примет решение о продлении действующего тарифного перемирия. Об этом он сообщил журналистам на борту самолета.

«Я только что поговорил по телефону со Скоттом Бессентом [глава минфина США] – встреча с Китаем прошла очень хорошо, – сказал Трамп. – Завтра, возможно, примем решение – одобрим или нет».

Трамп подчеркнул, что Бессент остался доволен встречей, «даже больше, чем вчера». «Вчера было ощущение: «Ну вот, опять то же самое». А сегодня – все сработало», – пояснил он.

Трамп также сказал журналистам, что может провести двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином до конца текущего года. «Он [Си Цзиньпин] хочет встречи, и я тоже ее жду», – сказал он.

По окончании переговоров в Стокгольме 29 июля Бессент в интервью CNBC подчеркнул, что потенциальное продление приостановки тарифов между США и Китаем не будет согласовано до тех пор, пока Трамп не одобрит этот план. Он также назвал прошедшую встречу конструктивной.

27 июля газета South China Morning Post писала, что Вашингтон и Пекин могут договориться о продлении действия отсрочки пошлин на товары еще на 90 дней. По данным источников издания, это может произойти в ходе третьего раунда торговых переговоров 28 июля в Стокгольме. Собеседники газеты сказали, что стороны на встрече изложат свои взгляды на основные спорные вопросы, такие как обеспокоенность США избыточными промышленными мощностями в Китае, а «не достигнут конкретных прорывов».

Торговый конфликт США и Китая начался в апреле 2025 г. Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. 10 апреля начали действовать ответные 34%-ные пошлины КНР на весь американский импорт с 10 апреля. Трамп повысил тарифы для продукции из Китая до 104%, а Пекин, в свою очередь, увеличил пошлины до 84%. В результате ответных действий американские пошлины достигли 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%.

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