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Трамп может начать использовать подаренный Катаром самолет в феврале

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает начать использовать подаренный Катаром Boeing 747-8, который выступит в качестве «борта №1», уже в феврале.

На вопрос, когда он планирует начать летать на новом самолете, Трамп ответил: «Говорят, возможно, в феврале».

В мае Трамп указал на внушительные габариты Boeing 747-8 и отметил, что он сейчас переоборудуется под военные требования. Трамп тогда также сообщил, что самолет уже находится в США.

28 июля телеканал CBS News сообщил, что уже идет подготовка к переоборудованию катарского самолета, и старшие американские чиновники уже ознакомились с планами и схемами интерьера.

15 мая премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль-Тани сообщил CNN, что передача США Boeing 747-8, который будет использоваться в качестве «борта №1», – «очень простая межправительственная сделка», а не личный подарок Трампу.

По данным Axios, член палаты представителей Ричи Торрес (демократ от штата Нью-Йорк) запросил «незамедлительную» этическую экспертизу подарка от Катара и консультативное заключение о том, нарушает ли он федеральные этические нормы или положение конституции США о вознаграждении.

Трамп заявил, что согласился принять Boeing 747 от Катара взамен устаревшего Air Force One, поскольку новый лайнер задерживается, а содержание нынешнего обходится слишком дорого.

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