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Главная / Политика /

Мексика предупредила Украину о риске передачи дроновых технологий наркокартелям

Ведомости

Мексиканская разведка предупредила Украину, что некоторые добровольцы из страны могли вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью получения навыков пилотирования FPV-дронов для последующей передачи этих знаний наркокартелям. Об этом сообщает Intelligence Online со ссылкой на свои источники.

Следствие, начатое СБУ, охватило не только мексиканцев, но и колумбийских граждан, в том числе служащих в секретном подразделении Tactical Group Ethos. Украинские силовики заподозрили, что часть иностранцев стремились попасть в центры подготовки операторов FPV-дронов, чтобы использовать полученные навыки в интересах картелей.

Особое внимание украинских инструкторов привлек доброволец с позывным Aguila-7, присоединившийся к легиону в марте 2024 г. под видом сальвадорца. По информации Intelligence Online, он прошел обучение во Львове и продемонстрировал продвинутые знания в области радиоэлектронной борьбы и работы с аналоговыми передатчиками. Позднее выяснилось, что он, вероятно, имел отношение к элитному мексиканскому подразделению GAFE, часть бойцов которого перешла на сторону наркокартеля «Лос-Сетас».

Как отмечает один из источников в СБУ, Украина «стала глобальной платформой для распространения тактики FPV-дронов», и не все добровольцы прибывают с благими намерениями. Некоторые из них учатся «убивать с помощью дрона за $400», чтобы затем продать эти навыки тем, кто предложит больше.

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