Мексика предупредила Украину о риске передачи дроновых технологий наркокартелям

Как отмечает один из источников в СБУ, Украина «стала глобальной платформой для распространения тактики FPV-дронов», и не все добровольцы прибывают с благими намерениями. Некоторые из них учатся «убивать с помощью дрона за $400», чтобы затем продать эти навыки тем, кто предложит больше.