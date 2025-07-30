Daily Mail: ФБР обнаружило пропавшую минуту из видео с Эпштейном
Пропущенная минута видеонаблюдения из ночи, когда американский финансист Джеффри Эпштейн был найден мертвым в своей камере, оказалась в распоряжении ФБР и минюста США. Ранее власти утверждали, что этот фрагмент отсутствует из-за автоматического переключения камер в полночь. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник в бюро.
В начале июля минюст опубликовал почти 11 часов записей, чтобы опровергнуть теории заговора об убийстве Эпштейна. Однако энтузиасты сразу заметили пропуск в 00:00 с 9 на 10 августа 2019 г., что усилило подозрения. Генпрокурор Пэм Бонди объяснила это устаревшей системой архивирования.
Теперь выяснилось, что ФБР обладает полной версией записи. Неясно, почему минута изначально отсутствовала и будет ли она обнародована. Бонди подвергается критике за невнятные объяснения.
Ранее минюст и ФБР заявили, что многомесячное расследование подтвердило версию о самоубийстве Эпштейна. Опубликованное видео низкого качества не показывает четко его лицо, но фиксирует, что к камере никто не подходил до утра.
Несмотря на официальные выводы, смерть Эпштейна продолжает обрастать конспирологическими теориями. Обещанные Бонди дополнительные записи, доказывающие системный сбой архивации, так и не были представлены общественности.
Эпштейн проходил по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Его обвиняли в принуждении детей к сексуальному рабству и вовлечении их в проституцию, а также в сборе компромата на представителей элитных кругов. Он умер в тюрьме в 2019 г. Официальная версия – самоубийство. Дело Эпштейна содержит тысячи документов, включая свидетельские показания, переписку и финансовые документы. Эти данные рассматривают в конгрессе США.