Трампа считают причиной затягивания публикации дела Эпштейна 53% американцев
53% опрошенных жителей США считают президента Дональда Трампа причиной того, что материалы дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, до сих пор не были обнародованы, говорится в результатах опроса, проведенного исследовательской службой YouGov.
Отвергли такое предположение 21% респондентов. Четверть опрошенных (25%) высказали неуверенность в такой позиции. По мнению 61% населения действительно уверены в том, что имя Трампа так или иначе фигурирует в документах, которые государство не хочет публиковать. 28% сомневаются в этом, 12% – не согласны.
Почти половина поучаствовавших в исследовании – 45% – заявили, что Трамп вполне может быть причастен к преступлениям, в которых обвиняли Эпштейна. Практически равное количество людей либо выразили несогласие с такой позицией, либо воздержались (28% и 27% соответственно). 38% также совсем не уверены в том, что в отношении всех предполагаемых соучастников преступлений Эпштейна будет проведено тщательное и всестороннее расследование. Полностью уверенных в этом оказалось лишь 8%.
24 июля издание Politico написало, что Трамп бывает в ярости из-за того, что дело Эпштейна привлекает так много внимания. По словам лидера республиканского большинства в сенате США Джона Тьюна, он обсуждал с Трампом ситуацию вокруг документов Эпштейна «мимоходом» и президент дал понять, что «есть другие приоритеты, которые должны быть важнее».
Эпштейн был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию и сборе компромата на представителей элитных кругов. Его дело содержит тысячи документов, включая свидетельские показания, переписку и финансовые документы. Власти США многократно обещали опубликовать «файлы Эпштейна», однако обнародованными оказались только уже давно известные факты, при том отредактированные.