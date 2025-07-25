Трампа считают причиной затягивания публикации дела Эпштейна 53% американцев

Почти половина поучаствовавших в исследовании – 45% – заявили, что Трамп вполне может быть причастен к преступлениям, в которых обвиняли Эпштейна. Практически равное количество людей либо выразили несогласие с такой позицией, либо воздержались (28% и 27% соответственно). 38% также совсем не уверены в том, что в отношении всех предполагаемых соучастников преступлений Эпштейна будет проведено тщательное и всестороннее расследование. Полностью уверенных в этом оказалось лишь 8%.