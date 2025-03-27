Средства ПВО РФ сбили за сутки 133 украинских беспилотника
Российские системы противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, были сбиты две управляемые авиационные бомбы.
С начала спецоперации, по данным ведомства, российскими силами уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 624 зенитных ракетных комплекса, 24 384 танка и других боевых бронированных машин и 73 522 БПЛА противника.
В Белгороде украинский беспилотник 30 июля атаковал жилой многоквартирный дом. По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, взрывной волной выбиты стекла в примерно десяти квартирах, поврежден фасад здания. Осколками также посечены 24 автомобиля. В городе продолжается подомовой обход
В ночь на 30 июля российские ПВО также отразили атаку трех украинских БПЛА в Брянской области. По данным Минобороны, все цели были уничтожены в промежутке с 00:00 до 03:50 мск.