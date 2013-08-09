28 июля Трамп сократил свой дедлайн по достижению прекращения огня на Украине с 50 до 10-12 дней. В задержке сделки он обвинил Москву, заявив, что разочаровался в президенте РФ Владимире Путине. По его словам, если прогресс не будет достигнут, США примут меры – введут санкции, пошлины или другие ограничения в отношении России.