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Главная / Политика /

Матвиенко предложила ставить ультиматумы Украине вместо России

Ведомости

Ультиматумы являются неэффективным способом разрешения конфликтов, но их следует адресовать Киеву. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя требование президента США Дональда Трампа.

«Прежде всего хочу сказать, что ультиматумы, как это называют журналисты, – это далеко не эффективные способы разрешения конфликтов, серьезных противоречий», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

По словам Матвиенко, если и выставлять такие требования, то их следует адресовать украинской стороне, потому что «именно они срывают мирные переговоры».

28 июля Трамп сократил свой дедлайн по достижению прекращения огня на Украине с 50 до 10-12 дней. В задержке сделки он обвинил Москву, заявив, что разочаровался в президенте РФ Владимире Путине. По его словам, если прогресс не будет достигнут, США примут меры – введут санкции, пошлины или другие ограничения в отношении России.

Американский президент пояснил, что переносит крайний срок в связи с тем, что не видит смысла ждать больше. Вместе с тем он согласился, что исход российско-украинского конфликта остается неопределенным.

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