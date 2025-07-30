Песков назвал «говорящей» информацию об обсуждении замены Зеленского
В Кремле не хотят комментировать сообщение Службы внешней разведки (СВР) об обсуждении представителями США и Великобритании смены власти в Киеве.
«Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий. Информация говорящая, она говорит сама за себя. Поэтому здесь добавить нечего», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не брифинге.
29 июля СВР России сообщила, что представители США и Великобритании обсудили с украинскими чиновниками смену власти в Киеве на закрытой встрече в Альпах. По данным СВР, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного предложили в качестве преемника президента Украины Владимира Зеленского. С этим планом, по сведениям разведки, согласились глава офиса президента Украины Андрей Ермак и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. СВР утверждает, что замена украинского лидера является ключевым условием для продолжения западной помощи Украине и «перезагрузки» отношений.
22 июля Верховная рада приняла законопроект об ограничении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Впоследствии в Киеве, Одессе, Львове и Днепре состоялись массовые митинги. Президент Украины внес новые поправки и объявил о восстановлении статуса НАБУ по итогам разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.