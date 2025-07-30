29 июля СВР России сообщила, что представители США и Великобритании обсудили с украинскими чиновниками смену власти в Киеве на закрытой встрече в Альпах. По данным СВР, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного предложили в качестве преемника президента Украины Владимира Зеленского. С этим планом, по сведениям разведки, согласились глава офиса президента Украины Андрей Ермак и руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. СВР утверждает, что замена украинского лидера является ключевым условием для продолжения западной помощи Украине и «перезагрузки» отношений.