СВР: США и Британия договорились о замене Зеленского на Залужного
По данным Службы внешней разведки России, на закрытой встрече в Альпах представители США и Великобритании обсудили с украинскими чиновниками смену власти в Киеве. Участвовали глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов и экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
Как утверждает СВР, Залужного предложили в качестве преемника президента Украины Владимира Зеленского. Ермак и Буданов, по сведениям разведки, согласились с этим планом, получив гарантии сохранения своих должностей. СВР отмечает, что замена президента является основным условием для продолжения западной помощи Украине и «перезагрузки» отношений.
В ведомстве также связали эти переговоры с недавним скандалом вокруг ограничения полномочий украинских антикоррупционных органов. СВР считает, что именно этот скандал будет использован для отстранения Зеленского.
«На альпийском курорте прошли выборы нового президента вашей страны. Разве таким вы представляли триумф украинской "демократии, незалежности и самостийности", о котором вы так долго мечтали?» – обратились в СВР к гражданам Украины.
22 июля Верховная рада большинством голосов приняла законопроект об ограничении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). В тот же день Зеленский подписал документ. После этого в Киеве, Одессе, Львове и Днепре прошли массовые митинги. Президент Украины позднее внес новые поправки и объявил о восстановлении статуса НАБУ по итогам разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
29 июля «Экономическая правда» со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз «поставил на паузу» финансирование Украины в связи с ограничением полномочий НАБУ и САП. По словам собеседников издания, 24 июля представители блока заявили правительству премьер-министра Украины Юлии Свириденко о приостановке выделения финансовой помощи стране.