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СВР: США и Британия договорились о замене Зеленского на Залужного

Ведомости

По данным Службы внешней разведки России, на закрытой встрече в Альпах представители США и Великобритании обсудили с украинскими чиновниками смену власти в Киеве. Участвовали глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов и экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

Как утверждает СВР, Залужного предложили в качестве преемника президента Украины Владимира Зеленского. Ермак и Буданов, по сведениям разведки, согласились с этим планом, получив гарантии сохранения своих должностей. СВР отмечает, что замена президента является основным условием для продолжения западной помощи Украине и «перезагрузки» отношений.

В ведомстве также связали эти переговоры с недавним скандалом вокруг ограничения полномочий украинских антикоррупционных органов. СВР считает, что именно этот скандал будет использован для отстранения Зеленского.

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«На альпийском курорте прошли выборы нового президента вашей страны. Разве таким вы представляли триумф украинской "демократии, незалежности и самостийности", о котором вы так долго мечтали?» – обратились в СВР к гражданам Украины.

22 июля Верховная рада большинством голосов приняла законопроект об ограничении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). В тот же день Зеленский подписал документ. После этого в Киеве, Одессе, Львове и Днепре прошли массовые митинги. Президент Украины позднее внес новые поправки и объявил о восстановлении статуса НАБУ по итогам разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

29 июля «Экономическая правда» со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз «поставил на паузу» финансирование Украины в связи с ограничением полномочий НАБУ и САП. По словам собеседников издания, 24 июля представители блока заявили правительству премьер-министра Украины Юлии Свириденко о приостановке выделения финансовой помощи стране.

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