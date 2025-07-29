СВР: США и Британия договорились о замене Зеленского на Залужного

22 июля Верховная рада большинством голосов приняла законопроект об ограничении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). В тот же день Зеленский подписал документ. После этого в Киеве, Одессе, Львове и Днепре прошли массовые митинги. Президент Украины позднее внес новые поправки и объявил о восстановлении статуса НАБУ по итогам разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.