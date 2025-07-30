Лихачев сообщил о возможном приезде Гросси в Москву в сентябре

Последний раз глава МАГАТЭ был в России в начале июня. Тогда в калининградском аэропорту «Храброво» в формате «один на один» прошли переговоры Гросси и Лихачева. Они были в том числе посвящены обеспечению безопасности на Запорожской атомной электростанции в связи с атаками ВСУ. Гросси тогда назвал диалог комплексным и чрезвычайно важным.