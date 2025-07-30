Лихачев сообщил о возможном приезде Гросси в Москву в сентябре
В сентябре глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси может приехать в Москву, рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает «РИА Новости».
«Мы ожидаем в сентябре», – ответил гендиректор госкорпорации на вопрос журналистов. По его словам, Гросси пригласят на Всемирную атомную неделю, которая будет посвящена 80-му юбилею российской атомной отрасли.
Последний раз глава МАГАТЭ был в России в начале июня. Тогда в калининградском аэропорту «Храброво» в формате «один на один» прошли переговоры Гросси и Лихачева. Они были в том числе посвящены обеспечению безопасности на Запорожской атомной электростанции в связи с атаками ВСУ. Гросси тогда назвал диалог комплексным и чрезвычайно важным.