Politico: в ЕС опасаются, что Трамп предложит России экономические сделкиРост СПГ-индустрии США может подорвать возобновление поставок из РФ
В восточных странах Европейского союза (ЕС) усиливаются беспокойства, что президент США Дональд Трамп может предложить российскому лидеру Владимиру Путину «колоссальные экономические сделки» и возобновить поставки российского газа для прекращения украинского конфликта. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов из этих стран и американских экспертов.
Представители нефтегазовой отрасли и европейские дипломаты считают, что подобный шаг приведет к существенным негативным последствиям для экономики Запада.
«Единственное, что может подорвать впечатляющий рост американской СПГ-индустрии, – это возобновление поставок из России», – заявил Джеффри Пайетт, возглавлявший в 2014 г. бюро энергетики и природных ресурсов госдепартамента США.
Российский газ всегда будет выигрывать по цене, пишет Politico. Однако некоторые европейские страны, как Литва, готовы платить больше за энергоносители от США в силу политических идеалов.
По прогнозам Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), импорт СПГ в страны Европы (включая Великобританию и Турцию) в 2025 г. достигнет исторического максимума, превысив 126 млн т. Предыдущий годовой максимум был зафиксирован в 2022 г. В январе – июне этого года импорт СПГ в страны Европы, по данным организации, увеличился на 26% до 68 млн т.