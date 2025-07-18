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Импорт СПГ в Европу в 2025 году может достичь нового исторического максимума

Это поддержит поставки российского сжиженного газа в ЕС, считают эксперты
Василий Милькин
DANIL SHAMKIN / NurPhoto via AFP
DANIL SHAMKIN / NurPhoto via AFP

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы (включая Великобританию и Турцию) в 2025 г. достигнет исторического максимума, превысив 126 млн т. Такой прогноз содержится в июльском докладе Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). Предыдущий годовой максимум был зафиксирован в 2022 г. В январе – июне этого года импорт СПГ в страны Европы, по данным организации, увеличился на 26% до 68 млн т.

Скачок импорта СПГ в Европу обусловлен сокращением трубопроводных поставок газа в страны ЕС, высоким спросом на топливо для закачки в европейские подземные хранилища газа (ПХГ) и снижением внутренней добычи, отмечается в докладе. Сильнее всего спрос рос в Бельгии, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландах и Испании.

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