Импорт СПГ в Европу в 2025 году может достичь нового исторического максимума

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы (включая Великобританию и Турцию) в 2025 г. достигнет исторического максимума, превысив 126 млн т. Такой прогноз содержится в июльском докладе Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). Предыдущий годовой максимум был зафиксирован в 2022 г. В январе – июне этого года импорт СПГ в страны Европы, по данным организации, увеличился на 26% до 68 млн т.