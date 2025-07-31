Reuters утверждает, что индийские НПЗ приостановили закупку нефти в РФ

По данным Reuters, государственные нефтеперерабатывающие компании Индии не проявляли интереса к российской нефти в течение последней недели. Несмотря на это, частные компании, такие как Reliance и Nayara Energy, продолжают закупать российское сырье. Однако государственные НПЗ контролируют более 60% нефтеперерабатывающих мощностей страны.