Reuters утверждает, что индийские НПЗ приостановили закупку нефти в РФ
Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) временно прекратили закупки российской нефти на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном введении 100%-ных пошлин за сотрудничество с Москвой. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.
Индия является третьим по величине импортером нефти в мире и крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морским путем.
По данным Reuters, государственные нефтеперерабатывающие компании Индии не проявляли интереса к российской нефти в течение последней недели. Несмотря на это, частные компании, такие как Reliance и Nayara Energy, продолжают закупать российское сырье. Однако государственные НПЗ контролируют более 60% нефтеперерабатывающих мощностей страны.
30 июля Трамп пригрозил Индии тарифами в 25% и штрафами за покупку нефти и оружия в России. Американский лидер выразил недовольство дефицитом торгового баланса между США и Индией, обвинив Нью-Дели в установлении «одних из самых высоких в мире» тарифов и «жестких неденежных барьеров».