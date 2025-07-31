РФ начала поставки гуманитарной помощи для переселенцев из Нагорного Карабаха
Россия с 31 июля запустила акцию, в рамках которой в города Армении будут направлены новые партии гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, сообщило Россотрудничество. Ее проводят АНО «Евразия», АНО «Русская гуманитарная миссия» в рамках проекта «Россия с вами».
Пункты помощи будут находиться в таких городах, как Абовян, Масис, Гюмри, Капан и других. Нуждающиеся смогут получить необходимые продукты, например крупы, макароны, сахар, муку, масло, чай и т. д., а также предметы личной гигиены. В числе последних – мыло, зубные пасты и щетки. Всего Россия направит на гуманитарную помощь около 140 т груза.
Как отметили в Россотрудничестве, страна намерена, в первую очередь, помочь многодетным, семьям с пожилыми людьми и семьям, пережившим потерю кормильца. Для маленьких детей также будут отправлены наборы с детским питанием, кашами, пюре, сладостями, средствами гигиены и пеленками.
10 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры, которые продлились около пяти часов. Стороны тогда обсудили различные аспекты повестки нормализации межгосударственных отношений между странами. Еще ранее сообщалось, что страны уже близки к подписанию мирного договора.