РФ начала поставки гуманитарной помощи для переселенцев из Нагорного Карабаха

Пункты помощи будут находиться в таких городах, как Абовян, Масис, Гюмри, Капан и других. Нуждающиеся смогут получить необходимые продукты, например крупы, макароны, сахар, муку, масло, чай и т. д., а также предметы личной гигиены. В числе последних – мыло, зубные пасты и щетки. Всего Россия направит на гуманитарную помощь около 140 т груза.