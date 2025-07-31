Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

РФ начала поставки гуманитарной помощи для переселенцев из Нагорного Карабаха

Ведомости

Россия с 31 июля запустила акцию, в рамках которой в города Армении будут направлены новые партии гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, сообщило Россотрудничество. Ее проводят АНО «Евразия», АНО «Русская гуманитарная миссия» в рамках проекта «Россия с вами».

Пункты помощи будут находиться в таких городах, как Абовян, Масис, Гюмри, Капан и других. Нуждающиеся смогут получить необходимые продукты, например крупы, макароны, сахар, муку, масло, чай и т. д., а также предметы личной гигиены. В числе последних – мыло, зубные пасты и щетки. Всего Россия направит на гуманитарную помощь около 140 т груза.

Как отметили в Россотрудничестве, страна намерена, в первую очередь, помочь многодетным, семьям с пожилыми людьми и семьям, пережившим потерю кормильца. Для маленьких детей также будут отправлены наборы с детским питанием, кашами, пюре, сладостями, средствами гигиены и пеленками.

10 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры, которые продлились около пяти часов. Стороны тогда обсудили различные аспекты повестки нормализации межгосударственных отношений между странами. Еще ранее сообщалось, что страны уже близки к подписанию мирного договора.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных