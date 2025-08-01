Вучич созывает экстренное заседание СБ Сербии из-за задержания экс-министра
Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за задержания экс-министра внутренней и внешней торговли Томислава Момировича, сообщила газета «Вечерне новости».
Согласно газете, экстренное заседание состоится 2 августа в 13:00 мск. Что именно будет вынесено на повестку дня, издание не уточнило.
1 августа утром был арестован Момирович, сообщала газета. Кроме того, выдан ордер на арест бывшего министра инфраструктуры и энергетики Сербии Горана Весича. Как утверждают «Вечерне новости», в стране готовится «масштабная попытка государственного переворота», которую осуществляют европейцы по указанию спецпрокурора по борьбе с организованной преступностью Младена Ненадича.
27 июля Вучич заявил, что режиссер и музыкант Эмир Кустурица в числе других оппозиционеров хочет свергнуть сербского лидера.