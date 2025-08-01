Вучич созывает экстренное заседание СБ Сербии из-за задержания экс-министра

1 августа утром был арестован Момирович, сообщала газета. Кроме того, выдан ордер на арест бывшего министра инфраструктуры и энергетики Сербии Горана Весича. Как утверждают «Вечерне новости», в стране готовится «масштабная попытка государственного переворота», которую осуществляют европейцы по указанию спецпрокурора по борьбе с организованной преступностью Младена Ненадича.