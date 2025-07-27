Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Вучич обвинил Кустурицу в желании сменить власть в Сербии

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что режиссер и музыкант Эмир Кустурица в числе других оппозиционеров хочет свергнуть сербского лидера. Об этом Вучич сказал во время осмотра центра паллиативной помощи в Батайнице под Белградом.

«Посмотрите, как далеко заходит этот абсурд: они все вместе – Динко Грухонич, Кустурица, Чанак и Ломпар. И нет никакой разницы: «у нас общая цель – Вучич, мы должны его уничтожить», – приводит его слова RTS.

По словам Вучича, у них нет другой программы, поскольку они «не знают, о чем договориться». Таким образом политик прокомментировал акции протеста, когда митингующие приходят на адреса государственных чиновников, в том числе премьер-министра Милоша Вучевича.

В марте 2024 г. Кустурица говорил ТАСС, что считает себя гражданином РФ, потому что очень любит эту страну и рассматривает для себя возможность получить новый паспорт. Позднее он подтвердил намерение получить гражданство России. По словам режиссера, это нужно ему для того, чтобы снимать фильмы. Сообщалось, что сербский режиссер будет снимать фильм по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» летом 2025 г. в Краснодарском крае. У него в планах также экранизация «Казаков» Льва Толстого и фильм по Николаю Гоголю.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных