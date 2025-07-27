Вучич обвинил Кустурицу в желании сменить власть в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что режиссер и музыкант Эмир Кустурица в числе других оппозиционеров хочет свергнуть сербского лидера. Об этом Вучич сказал во время осмотра центра паллиативной помощи в Батайнице под Белградом.
«Посмотрите, как далеко заходит этот абсурд: они все вместе – Динко Грухонич, Кустурица, Чанак и Ломпар. И нет никакой разницы: «у нас общая цель – Вучич, мы должны его уничтожить», – приводит его слова RTS.
По словам Вучича, у них нет другой программы, поскольку они «не знают, о чем договориться». Таким образом политик прокомментировал акции протеста, когда митингующие приходят на адреса государственных чиновников, в том числе премьер-министра Милоша Вучевича.
В марте 2024 г. Кустурица говорил ТАСС, что считает себя гражданином РФ, потому что очень любит эту страну и рассматривает для себя возможность получить новый паспорт. Позднее он подтвердил намерение получить гражданство России. По словам режиссера, это нужно ему для того, чтобы снимать фильмы. Сообщалось, что сербский режиссер будет снимать фильм по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» летом 2025 г. в Краснодарском крае. У него в планах также экранизация «Казаков» Льва Толстого и фильм по Николаю Гоголю.