Вучич обвинил Кустурицу в желании сменить власть в Сербии

В марте 2024 г. Кустурица говорил ТАСС, что считает себя гражданином РФ, потому что очень любит эту страну и рассматривает для себя возможность получить новый паспорт. Позднее он подтвердил намерение получить гражданство России. По словам режиссера, это нужно ему для того, чтобы снимать фильмы. Сообщалось, что сербский режиссер будет снимать фильм по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» летом 2025 г. в Краснодарском крае. У него в планах также экранизация «Казаков» Льва Толстого и фильм по Николаю Гоголю.