Белоруссия формирует новую бригаду сил спецопераций у границы с Украиной
Белоруссия начала формирование новой бригады сил специальных операций, которая будет размещена в Гомельской области – на южном направлении, граничащем с Украиной. Об этом сообщил командующий силами спецопераций Белоруссии Вадим Денисенко.
«Было принято решение для усиления именно южного участка. На сегодняшний день это самое, так сказать, беспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе», – отметил он (цитата «РИА Новости»).
29 июня сотрудники силовых структур Белоруссии сорвали атаку на стратегические объекты страны. Согласно информации Комитета госбезопасности Белоруссии, в ходе операции, продолжавшейся в течение 732 дней, удалось выманить в страну из-за рубежа организатора диверсионной группы. Ее участники готовили ударные дроны, чтобы подорвать белорусские стратегические объекты.
21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возле белорусской границы остаются «вооруженные банды», которые не отказались от планов вторжения на территорию страны. Глава государства подчеркнул, что эти банды находятся в поле зрения белорусских спецслужб.