Лукашенко: США не допустят объединения России и Европы
Вашингтон не допустит объединения России и Европы, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на острове Валаам.
«Европейский союз и Россия – вот это была бы мощь, если бы объединились. Но, конечно, никогда, наверное, американцы не смогут допустить. Это страшно для них», – сказал он.
Лукашенко считает, что в Брюсселе не понимают этого, но «им, наверное, и не надо».
В апреле 2024 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России и странам Евросоюза предстоит выстраивать отношения на новых основах. Представитель Кремля говорил, это будут договоренности в новых модальностях отношений: прежнее взаимодействие построить уже не получится, «и никто этого не захочет».