Путин назвал причину разочарования какой-либо из сторон в переговорах
Разочарование в переговорах, возможное с любой стороны, всегда наступает из-за избыточных ожиданий, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин на Валааме, комментируя процесс урегулирования конфликта на Украине.
Он пояснил, что это «известное общее правило». При этом для решения важных в переговорном процессе вопросов необходимо конструктивное общение, отметил глава государства. Именно поэтому, по его словам, Москва предложила создать три рабочие группы: политическую, гуманитарную и военную. Страны должны работать «не на публике», а «спокойно, в тиши», по мнению Путина.
Он также отметил, что пока работа этих групп не началась, но реакция украинской стороны была позитивной, как и в целом итоги третьего раунда. Российский лидер уточнил, что Москва готова подождать, если в Киеве считают настоящее время неподходящим для переговоров.
Предложение о создании рабочих групп поступило от российской делегации во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским 23 июля в рамках третьего раунда переговорного процесса России и Украины. Их контакты будут происходить в режиме онлайн. На той же встрече стороны обсудили новые возможности для обменов пленными и вопрос возвращения детей и перемещенных лиц, которые находятся на Украине.