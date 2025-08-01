Путин назвал причину разочарования какой-либо из сторон в переговорах

Он пояснил, что это «известное общее правило». При этом для решения важных в переговорном процессе вопросов необходимо конструктивное общение, отметил глава государства. Именно поэтому, по его словам, Москва предложила создать три рабочие группы: политическую, гуманитарную и военную. Страны должны работать «не на публике», а «спокойно, в тиши», по мнению Путина.