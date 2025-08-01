Путин пообещал наградить врачей за продолжение операции во время землетрясения
Медики, которые не прервали проведение операции во время мощнейшего землетрясения на Камчатке, заслуживают государственных наград. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
По словам Путина, камчатские врачи «достойно и героически» выполнили свой долг.
В ночь на 30 июля на Камчатке случилось сильнейшее землетрясение магнитудой 8,8. В филиале Единой геофизической службы РАН назвали землетрясение сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 г. На побережье Камчатки в Северо-Курильске произошло сильное цунами.
В этот же день губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил представить к госнаградам медиков онкодиспансера, которые продолжали операцию, несмотря на мощное землетрясение.