Губернатор Камчатского края поручил наградить медиков работу при землетрясении

Сильнейшее землетрясение произошло на Камчатке в ночь на 30 июля. По разным оценкам, магнитуда явления достигла 8,7. В филиале единой геофизической службы РАН назвали землетрясение сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 г. Была объявлена тревога цунами. Из-за волны цунами частично затопило порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид». Население эвакуировано.