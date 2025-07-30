Губернатор Камчатского края поручил наградить медиков работу при землетрясении
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил представить к госнаградам медиков онкодиспансера, которые не прервали операцию во время мощного землетрясения. Глава региона сообщил об этом в своем Telegram-канале.
«Такое мужество достойно самой высокой оценки. Спасибо медицинским работникам за преданность делу!» – сказал Солодов.
Сильнейшее землетрясение произошло на Камчатке в ночь на 30 июля. По разным оценкам, магнитуда явления достигла 8,7. В филиале единой геофизической службы РАН назвали землетрясение сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 г. Была объявлена тревога цунами. Из-за волны цунами частично затопило порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид». Население эвакуировано.