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Главная / Политика /

Российские ПВО за ночь сбили 93 украинских беспилотника

60 дронов ликвидировали над акваторией Черного моря
Ведомости

В ночь на 3 августа с 23:30 до 05:00 мск средствами противовоздушной обороны было уничтожено 93 украинских БПЛА. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов (60) сбито над акваторией Черного моря. Над Воронежской областью ликвидировали 18 беспилотников, над Белгородской – семь, над Брянской – три, над Курской – два. По одному дрону уничтожено над Нижегородской областью, Краснодарским краем и Крымом.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о четырех пострадавших в результате атаки: две жительницы областного центра были госпитализированы, еще одной медицинская помощь оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогами

В связи с угрозой применения БПЛА временно приостанавливали работу аэропорты Пскова и Сочи. Ограничения в Пскове сохраняются.

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