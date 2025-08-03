Российские ПВО за ночь сбили 93 украинских беспилотника

Наибольшее количество дронов (60) сбито над акваторией Черного моря. Над Воронежской областью ликвидировали 18 беспилотников, над Белгородской – семь, над Брянской – три, над Курской – два. По одному дрону уничтожено над Нижегородской областью, Краснодарским краем и Крымом.