ВС России поразили на Украине инфраструктуру военного аэродрома

Удары по объектам наносились оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотниками, говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале. Кроме того, были задействованы ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ. Российская армия также атаковала пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах.