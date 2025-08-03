ВС России поразили на Украине инфраструктуру военного аэродрома
Российские силы за последние сутки нанесли поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома, а также позициям зенитных ракетных комплексов и местам хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Удары по объектам наносились оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотниками, говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале. Кроме того, были задействованы ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ. Российская армия также атаковала пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах.
За последние сутки средства ПВО сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 274 БПЛА самолетного типа, говорится в сводке.