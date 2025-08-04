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Трамп заявил о прибытии передислоцированных им атомных подлодок в нужный регион

Ведомости

Две атомные подлодки США, ранее передислоцированные «в надлежащие регионы», уже прибыли в нужный район, заявил президент США Дональд Трамп журналистам перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера, передает Fox News.

«Они уже находятся в регионе, там, где им необходимо быть», – сказал Трамп.

1 августа Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что направит подлодки в «соответствующие регионы», в ответ на высказывания зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которые он назвал крайне провокационными. По его словам, любые фразы могут привести к непредвиденным последствиям.

Медведев до этого в одной из публикаций в соцсети X рекомендовал Трампу вспомнить «свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов» и обратить внимание на систему «Периметр» (на Западе она известна как «мертвая рука»). Она представляет собой комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом.

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