Трамп заявил о прибытии передислоцированных им атомных подлодок в нужный регион
Две атомные подлодки США, ранее передислоцированные «в надлежащие регионы», уже прибыли в нужный район, заявил президент США Дональд Трамп журналистам перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера, передает Fox News.
«Они уже находятся в регионе, там, где им необходимо быть», – сказал Трамп.
1 августа Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что направит подлодки в «соответствующие регионы», в ответ на высказывания зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которые он назвал крайне провокационными. По его словам, любые фразы могут привести к непредвиденным последствиям.
Медведев до этого в одной из публикаций в соцсети X рекомендовал Трампу вспомнить «свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов» и обратить внимание на систему «Периметр» (на Западе она известна как «мертвая рука»). Она представляет собой комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом.