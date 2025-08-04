Силы ПВО отразили атаку 61 БПЛА над регионами России

Наибольшее число БПЛА (18 единиц) было ликвидировано над акваторией Черного моря. Еще 12 единиц российские военные перехватили и нейтрализовали над Воронежской областью, 11 – над территорией Крыма. Восемь дронов было сбито в небе над Белгородской областью, в Волгоградской области за ночь их было уничтожено шесть. По два беспилотника силы ПВО перехватили над территорией Брянской и Ростовской областей, по одному – в Московском регионе и Рязанской области.