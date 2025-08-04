Силы ПВО отразили атаку 61 БПЛА над регионами России
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 61 украинский беспилотник самолетного типа над территорией страны. Атаки были отражены с 23:00 мск 3 августа до 05:20 мск 4 августа, сообщили в Минобороны РФ.
Наибольшее число БПЛА (18 единиц) было ликвидировано над акваторией Черного моря. Еще 12 единиц российские военные перехватили и нейтрализовали над Воронежской областью, 11 – над территорией Крыма. Восемь дронов было сбито в небе над Белгородской областью, в Волгоградской области за ночь их было уничтожено шесть. По два беспилотника силы ПВО перехватили над территорией Брянской и Ростовской областей, по одному – в Московском регионе и Рязанской области.
В РЖД сообщали, что обломки БПЛА упали на станции Арчеда во Фролово Волгоградской области. Пассажирские поезда №2, №89, №90, №506 и пригородный состав №6818 по этой причине задерживаются до 1,5 ч. Губернатор региона Андрей Бочаров уточнял, что пострадавших нет, однако пожарные ликвидируют возгорание технического здания на станции. Зафиксированы также повреждения стекол в двух жилых домах.