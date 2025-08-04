В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА приостановлены поезда

31 июля аналогичное происшествие случилось в Волгоградской области на участке дороги между станциями Котельниково и Канальная. Тогда время задержки некоторых поездов составило до шести часов. Пассажирам, маршрут которых был задержан более чем на четыре часа, предоставляли питание. Через несколько часов движение восстановили.