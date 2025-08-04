В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА приостановлены поезда
На станции Арчеда во Фролово Волгоградской области временно приостановлено движение поездов после падения обломков беспилотника. Пассажирские поезда №2, №89, №90, №506 и пригородный состав №6818 задерживаются до 1,5 ч., сообщили в официальном Telegram-канале Приволжской железной дороги.
Уточняется, что пострадавших нет, а возможные повреждения транспортной инфраструктуры сейчас обследуются. Работу по ликвидации последствий координирует оперативный штаб.
Губернатор Андрей Бочаров сообщил об успешном отражении ночной атаки беспилотников на объекты транспортно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Пострадавших нет, но в Иловлинском районе повреждена высоковольтная линия, ведутся восстановительные работы.
По его словам, во Фролово пожарные ликвидируют возгорание технического здания станции Арчеда, зафиксированы повреждения стекол в двух жилых домах. Движение поездов временно ограничено из-за неразорвавшегося БПЛА на путях, к работе приступили саперы. Зафиксированы локальные возгорания сухой травы, которые оперативно устраняются. Пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала, повреждений путей не обнаружено.
31 июля аналогичное происшествие случилось в Волгоградской области на участке дороги между станциями Котельниково и Канальная. Тогда время задержки некоторых поездов составило до шести часов. Пассажирам, маршрут которых был задержан более чем на четыре часа, предоставляли питание. Через несколько часов движение восстановили.