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Главная / Общество /

В Волгоградской области возобновили движение поездов

Ведомости

На участке между станциями Котельниково и Канальная в Волгоградской области в полном объеме возобновлено движение железнодорожных составов. Причиной ранее возникших перебоев стало падение фрагментов беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщается в Telegram-канале РЖД.

По данным РЖД, время задержки некоторых поездов составило до шести часов. Пассажиры, маршрут которых был задержан более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием.

Движение поездов на участке Котельниково – Канальная было остановлено утром 31 июля. При падении обломков БПЛА обошлось без пострадавших. На фоне приостановки движения были задержаны поезда №532 Адлер – Киров и №531 Киров – Адлер, а также пригородный поезд сообщением Котельниково – Волгоград-1.

По данным Минобороны, в ночь на 31 июля российские средства ПВО отразили атаки 32 украинских БПЛА над шестью российскими регионами. Из них 11 были сбиты в Волгоградской области.

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