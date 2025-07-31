Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над шестью регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над шестью российскими регионами. Атаки были отражены с 23:20 мск 30 июля до 04:00 мск 31 июля, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Больше всего беспилотников – 11 – было нейтрализовано в Волгоградской области. Еще семь БПЛА российские военные ликвидировали в Крыму. По пять беспилотников было уничтожено в Воронежской и Белгородской областях и по два – в Тамбовском и Ростовском регионах.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА были уничтожены в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском районах. Лесопосадка возле М-4 «Дон» в Чертковском районе загорелась из-за падения фрагментов беспилотника. Ландшафтный пожар начался возле поселка Каменка в Кашарском районе и у хутора Семичный в Дубовском районе. Пламя потушено, пострадавших нет.
Ночью Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. Об их введении пресс-секретарь агентства Артем Кореняко сообщал в 00:01 мск 31 июля, об отмене – в 06:33. Утром были установлены ограничения на работу аэропорта в Саратове («Гагарин»).