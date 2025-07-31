Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над шестью регионами России

Больше всего беспилотников – 11 – было нейтрализовано в Волгоградской области. Еще семь БПЛА российские военные ликвидировали в Крыму. По пять беспилотников было уничтожено в Воронежской и Белгородской областях и по два – в Тамбовском и Ростовском регионах.