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На участке в Волгоградской области из-за БПЛА остановили движение поездов

Ведомости

Движение поездов на участке Котельниково – Канальная Волгоградской области остановили после падения обломков беспилотника. Об этом сообщили в РЖД.

Пострадавших нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.

На фоне приостановки движения были задержаны поезда № 532 Адлер – Киров и № 531 Киров – Адлер, а также пригородный поезд сообщением Котельниково – Волгоград-1. Время задержки составляет более четырех часов.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 31 июля российскими средствами ПВО были сбиты 32 украинских БПЛА над шестью российскими регионами. Больше всего беспилотников – 11 – было нейтрализовано в Волгоградской области. 

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что на территории региона были зафиксированы возгорания сухой травы в Суровикинском районе, а в Котельниковском районе нарушено газоснабжение порядка 65 частных домов. Повреждений железнодорожных путей отмечено не было.

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