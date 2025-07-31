На участке в Волгоградской области из-за БПЛА остановили движение поездов
Движение поездов на участке Котельниково – Канальная Волгоградской области остановили после падения обломков беспилотника. Об этом сообщили в РЖД.
Пострадавших нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.
На фоне приостановки движения были задержаны поезда № 532 Адлер – Киров и № 531 Киров – Адлер, а также пригородный поезд сообщением Котельниково – Волгоград-1. Время задержки составляет более четырех часов.
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 31 июля российскими средствами ПВО были сбиты 32 украинских БПЛА над шестью российскими регионами. Больше всего беспилотников – 11 – было нейтрализовано в Волгоградской области.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что на территории региона были зафиксированы возгорания сухой травы в Суровикинском районе, а в Котельниковском районе нарушено газоснабжение порядка 65 частных домов. Повреждений железнодорожных путей отмечено не было.