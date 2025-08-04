Над акваторией Черного моря сбили два беспилотника ВСУ

Три БПЛА было уничтожено над территорией республики Крым и два – над акваторией Черного моря.



С 23:00 мск 3 августа до 05:20 мск 4 августа российские системы ПВО уничтожили 61 украинский беспилотник самолетного типа над территорией страны. Наибольшее число БПЛА (18 единиц) было ликвидировано над акваторией Черного моря, 11 – над территорией Крыма.