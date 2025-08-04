Киев просит у Варшавы кредит на 120 млн евро для закупки польского оружия
Украина обратилась к Польше с просьбой предоставить кредит в размере 120 млн евро для закупки продукции польской оборонной промышленности. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью агентству «Укринформ» после переговоров с главой МИД Польши Радославом Сикорским.
По словам Сибиги, одним из предметов обсуждения стало возможное приобретение польских переносных зенитно-ракетных комплексов «Перуны», которые уже «доказали свою эффективность» на поле боя. Он подчеркнул, что Украина заинтересована в закупке польского вооружения и готова использовать кредитные средства именно на эти цели.
В свою очередь, Сикорский заявил, что Польша продолжает поддержку Украины и в этом году готовит к передаче 48-й и 49-й пакеты военной помощи.
Как писало издание Conversation в начале июня, после победы Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше Украина рискует потерять безоговорочную поддержку со стороны Варшавы. Авторы материала отмечают, что позиция Навроцкого по украинскому вопросу вызывает серьезные опасения. Он неоднократно критиковал украинских беженцев в Польше и выступал против интеграции Украины в европейские структуры, такие как Европейский союз и НАТО.