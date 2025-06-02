Украина может потерять поддержку Польши после победы Навроцкого
После победы Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше Украина рискует потерять безоговорочную поддержку со стороны Варшавы, пишет издание Conversation.
Авторы материала отмечают, что позиция Навроцкого по украинскому вопросу вызывает серьезные опасения. Он неоднократно критиковал украинских беженцев в Польше и выступал против интеграции Украины в европейские структуры, такие как Европейский союз и НАТО.
Во время предвыборной кампании Навроцкий получил поддержку администрации американского лидера Дональда Трампа. Примечательно, что Трамп принял кандидата в Овальном кабинете еще до выборов, что стало существенным отклонением от традиционного дипломатического протокола США, запрещающего вмешательство во внутренние дела других стран.
«Во время предвыборной кампании Навроцкий сказал, что Зеленский "плохо относится к Польше", повторяя формулировки самого Трампа», – говорится в материале.
Сообщалось, что по итогам голосования Навроцкий набрал 50,89% голосов, опередив своего основного конкурента, мэра Варшавы Рафала Тшасковского, который заручился поддержкой 49,11% избирателей. Хотя первые экзитполы прочили победу именно Тшасковскому, окончательный подсчет голосов изменил ситуацию. Явка на выборах достигла 71,63%.