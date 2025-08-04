СВР: Британия планирует устроить теракт на танкере с российской нефтью

Российская разведка считает, что исполнением любого из терактов займутся украинские силовики. «Их ожидаемо грязная работа и неспособность "заметать следы" рассматриваются британцами как гарантия собственной безнаказанности», – указано в сообщении. Вину за происшествия, по данным СВР, планируется возложить на Россию или «в худшем случае» на Украину.