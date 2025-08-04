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СВР: Британия планирует устроить теракт на танкере с российской нефтью

Ведомости

Британские спецслужбы совместно с союзниками по НАТО намерены организовать экологическую катастрофу в международных водах, чтобы представить поставки российской нефти как угрозу безопасности всему миру. Об этом сообщили в Службе внешней разведки РФ.

По данным СВР, у Лондона в разработке находятся два сценария проведения диверсии.

  • В рамках первого сценария планируется подстроить аварию «неугодного» танкера в одном из узких мест морских коммуникаций, например в проливе. Это даст странам НАТО основания, чтобы устроить «чрезвычайные проверки» плавсредств на соответствие требованиям безопасности морепла­вания и экологическим нормам.

  • Другой сценарий предусматривает поджог танкера при отгрузке в порту дружественного России государства. Это может навредить инфраструктуре гавани и повлечь за собой международное расследование.

Российская разведка считает, что исполнением любого из терактов займутся украинские силовики. «Их ожидаемо грязная работа и неспособность "заметать следы" рассматриваются британцами как гарантия собственной безнаказанности», – указано в сообщении. Вину за происшествия, по данным СВР, планируется возложить на Россию или «в худшем случае» на Украину.

14 июля российская разведка также сообщала, что в планах НАТО может быть кампания по милитаризации Молдавии. Согласно данным СВР, альянс ускоряет преобразование страны в «передовой плац­дарм альянса на восточном фланге» для противостояния с Россией.

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