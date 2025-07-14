«Президента Санду давно и спра­ведливо обвиняют в том, что она планомерно «скармливает» возглавляемую ею страну Румынии, гражданкой которой явля­ется. Теперь, однако, становится очевидным, что Санду и ее ок­ружение намерены пойти гораздо дальше, а именно – отдать Молдавию натовцам, с тем чтобы они просто «стерли» ее о Россию», – заключает СВР.