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СВР: НАТО готовит Молдавию к военному столкновению с Россией

Ведомости

Служба внешней разведки РФ предупредила о планах НАТО по милитаризации Молдавии. Согласно данным СВР, альянс ускоряет преобразование страны в «передовой плац­дарм альянса на восточном фланге» для противостояния с Россией.

Так, СВР отмечает следующие ключевые направления активности НАТО в Молдавии:

  • Модернизацию аэродромов около границы с Украиной (Маркулешты, Бельцы) для возможного приема большого числа боевой и военно-транспортной авиации.

  • Переход на европейскую железнодорожную колею, строительство логистических хабов и складов для военной техники.

  • Внедрение натовских стандартов, увеличение числа западных инструкторов, создание учебных центров.

«Однако главный удар в случае прямого конфликта НАТО с Россией, по замыслу Брюсселя, примут на себя сами молдаване. Именно они должны стать «пушечным мясом» в ходе боевых действий с российскими войсками. Для этого руководство блока заставляет Кишинев переходить на натовские концепции веде­ния войны», – отмечает СВР.

 По данным СВР, президент Майя Санду готова на полную интеграцию с альянсом после парламентских выборов 28 сентября в обмен на поддержку правящей партии «Действие и солидарность». В ведомстве считают, что Санду пойдет на отмену закрепленного в конституции нейтралитета. А это превратит Молдавию в «пушечное мясо» в гипотетическом конфликте.

«Президента Санду давно и спра­ведливо обвиняют в том, что она планомерно «скармливает» возглавляемую ею страну Румынии, гражданкой которой явля­ется. Теперь, однако, становится очевидным, что Санду и ее ок­ружение намерены пойти гораздо дальше, а именно – отдать Молдавию натовцам, с тем чтобы они просто «стерли» ее о Россию», – заключает СВР.

11 июля парламент Молдавии принял декларацию о «необратимости» евроинтеграции, которая была инициирована президентской партией «Действие и солидарность». Накануне лидер оппозиционного блока республики «Победа» Илан Шор заявил, что начинает сбор подписей за союз Молдавии с Россией. Он назвал смену геополитического вектора «единственным спасением» для страны. 

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