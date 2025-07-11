6 июля лидер оппозиционного блока республики «Победа» Илан Шор заявил, что начинает сбор подписей за союз Молдавии с Россией и планирует собрать не менее 60% подписей граждан страны. Он назвал это объединение «единственным спасением» для республики и ее населения. Политик также отметил, что союз должен быть «крепким, надежным и на века», потому что страны объединяют «общие традиции, общая история, общее понимание жизни и общий смысл».