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Парламент Молдавии принял декларацию о «необратимости» евроинтеграции

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Парламент Молдавии в конце срока своих полномочий принял декларацию о «необратимости» евроинтеграции, которая была инициирована партией «Действие и солидарность» (PAS), передает агентство «Sputnik Молдова».

В документе подчеркивается успех сотрудничества страны с ЕС, в том числе получение статуса государства – кандидата в объединение в 2022 г., старт переговоров о вступлении в ЕС в 2024 г., а также состоявшийся в июле 2025 г. саммит Молдова – ЕС в Кишиневе.

Депутаты призвали парламентариев продолжать работать над сближением с европейским объединением, осуществлять меры по борьбе с коррупцией и обеспечить «честные выборы». Члены парламента, в свою очередь, посчитали, что партнерство с Евросоюзом позволило государству расширить свои экономические возможности и усилить уровень безопасности.

6 июля лидер оппозиционного блока республики «Победа» Илан Шор заявил, что начинает сбор подписей за союз Молдавии с Россией и планирует собрать не менее 60% подписей граждан страны. Он назвал это объединение «единственным спасением» для республики и ее населения. Политик также отметил, что союз должен быть «крепким, надежным и на века», потому что страны объединяют «общие традиции, общая история, общее понимание жизни и общий смысл».

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