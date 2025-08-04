Индия отвергла угрозы Трампа и назвала нападки США «неразумными»
Индия отвергает угрозы президента США Дональда Трампа повысить пошлины на индийские товары из-за закупок российской нефти. Сообщение индийского МИДа опубликовал представитель министерства энергетики Рандхир Джайсвал в X.
По его словам, импорт энергоносителей является для страны вопросом необходимости.
«На этом фоне действия против Индии являются неоправданными и неразумными. Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности», – говорится в опубликованном заявлении.
В Нью-Дели также указали на лицемерие западных стран, продолжающих активную торговлю с Россией. Так, в 2024 г. товарооборот ЕС с РФ достиг 67,5 млрд евро, а торговля услугами – еще 17,2 млрд евро. Только импорт сжиженного природного газа из России в Европу составил 16,5 млн т.
МИД Индии подчеркнул, что сотрудничество ЕС с Россией охватывает не только энергетику, но и другие отрасли – химию, удобрения, металлургию и машиностроение. США, несмотря на критику в адрес Индии, продолжают закупать у РФ гексафторид урана для АЭС и палладий для производства электромобилей.
Трамп 4 августа пообещал значительно увеличить пошлины для Индии из-за закупок нефти в России. В своей социальной сети он обвинил Индию в спекуляции на поставках российской нефти и пообещал «существенно увеличить тарифы» на индийский экспорт в США. Он заявил, что видит в этих закупках российской нефти косвенное финансирование военных действий на Украине.