Индия отвергла угрозы Трампа и назвала нападки США «неразумными»

Трамп 4 августа пообещал значительно увеличить пошлины для Индии из-за закупок нефти в России. В своей социальной сети он обвинил Индию в спекуляции на поставках российской нефти и пообещал «существенно увеличить тарифы» на индийский экспорт в США. Он заявил, что видит в этих закупках российской нефти косвенное финансирование военных действий на Украине.