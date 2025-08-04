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Трамп значительно увеличит пошлины для Индии из-за покупок нефти в России

Ранее США ввели тариф в 25%
Ведомости

Президент США Дональд увеличит тариф, который Индия платит Соединенным Штатам. Об этом американский лидер заявил в своей социальной сети Truth Social.

«Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, но также для значительной части купленной нефти продает ее на открытом рынке с большой прибылью. <...> Из-за этого я существенно увеличу тариф, который Индия платит США», – написал он. Американский президент заявил, что расценивает покупку российской нефти как финансирование боевых действий на Украине.

С 1 августа вступил в силу указ Трампа, который предусматривает введение торговых пошлин на импорт из 69 стран и территорий. Базовая ставка составляет 10%, максимальная – 41%. Индия столкнулась со ставкой в 25%.

30 июля президент США объявил, что Вашингтон введет против Нью-Дели импортные тарифы в 25%. Он назвал причиной этого то, что индийские пошлины «слишком высоки». Более того, страна сотрудничает с Россией в военно-технической сфере и является крупнейшим покупателем российских энергоносителей. В связи с этим Индия будет платить помимо тарифов еще и штрафы. Их размер Трамп тогда не стал уточнять.

Ранее Reuters писало со ссылкой на источники в правительстве Индии, что страна не намерена приостанавливать закупки российской нефти. Агентство Bloomberg также сообщало, что  нефтеперерабатывающие заводы не получали от властей указаний прекратить покупать нефть в РФ, потому что Индии необходимо поддерживать свои потребности в энергетике и отношения с Москвой.

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