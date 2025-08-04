Трамп значительно увеличит пошлины для Индии из-за покупок нефти в России

30 июля президент США объявил, что Вашингтон введет против Нью-Дели импортные тарифы в 25%. Он назвал причиной этого то, что индийские пошлины «слишком высоки». Более того, страна сотрудничает с Россией в военно-технической сфере и является крупнейшим покупателем российских энергоносителей. В связи с этим Индия будет платить помимо тарифов еще и штрафы. Их размер Трамп тогда не стал уточнять.