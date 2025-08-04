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Reuters: Индия будет закупать нефть у России вопреки угрозам Трампа

Ведомости

Индия не намерена приостанавливать закупки российской нефти, несмотря на то что президент США Дональд Трамп продолжает угрожать стране штрафами, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве.

«Это долгосрочные нефтяные контракты. Не так просто перестать покупать в одночасье», – отметил в разговоре с агентством источник. Другой собеседник подчеркнул, что нефть из России также помогла Индии удержать темп роста цен на энергоресурсы на сдержанном уровне.

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер поделился мнением Трампа о том, что Индия с помощью закупок российской нефти занимается финансированием конфликта на Украине. Он отметил, что для США это неприемлемо.

1 августа Трамп предположил, что Индия планирует отказаться от российской нефти для заключения торговой сделки с США, хотя и не выразил в этом уверенности. Затем агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что нефтеперерабатывающие заводы не получали от властей государства подобных указаний, потому что Индии необходимо поддерживать свои потребности в энергетике и отношения с Москвой.

30 июля американский лидер объявил о введении импортных тарифов в 25% на товары из Индии. Он объяснил это дефицитом торгового баланса, «одним из самых высоких в мире» индийском тарифе и «самых жестких неденежных барьерах». Кроме того, он был намерен наложить на Дели тарифный «штраф» за закупки российской нефти.

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