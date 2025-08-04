Reuters: Индия будет закупать нефть у России вопреки угрозам Трампа

1 августа Трамп предположил, что Индия планирует отказаться от российской нефти для заключения торговой сделки с США, хотя и не выразил в этом уверенности. Затем агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что нефтеперерабатывающие заводы не получали от властей государства подобных указаний, потому что Индии необходимо поддерживать свои потребности в энергетике и отношения с Москвой.