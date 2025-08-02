Трамп сообщил о планах Индии отказаться от покупки российской нефти

28 июля Трамп рассказал о решении сократить срок своего мирного ультиматума с 50 дней до 10–12 дней, так как не видит прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Если ситуация не изменится, Вашингтон введет в отношении Москвы пошлины или другие меры. Ранее он говорил, что в таком случае введет на товары из России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100%.