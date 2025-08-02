Трамп сообщил о планах Индии отказаться от покупки российской нефти
Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
«Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал», – уточнил американский глава.
С 1 августа вступил в силу указ Трампа, который предусматривает введение торговых пошлин на импорт из 69 стран и территорий. Базовая ставка составляет 10%, максимальная – 41%. Индия столкнулась со ставкой в 25%.
30 июля президент США объявил, что Вашингтон введет против Нью-Дели импортные тарифы в 25%. Он назвал причиной этого то, что индийские пошлины «слишком высоки». Более того, страна сотрудничает с Россией в военно-технической сфере и является крупнейшим покупателем российских энергоносителей. В связи с этим Индия будет платить помимо тарифов еще и штрафы. Их размер Трамп не уточнил.
28 июля Трамп рассказал о решении сократить срок своего мирного ультиматума с 50 дней до 10–12 дней, так как не видит прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Если ситуация не изменится, Вашингтон введет в отношении Москвы пошлины или другие меры. Ранее он говорил, что в таком случае введет на товары из России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100%.