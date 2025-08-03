Bloomberg: Индия не давала указаний заводам прекратить закупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. До этого, 30 июля, он также объявил, что США введут против Индии импортные тарифы в 25% из-за дефицита торгового баланса» из-за ее «одних из самых высоких в мире» тарифов и «самых жестких неденежных барьеров». Вашингтон также наложит на Дели тарифный «штраф» за закупки российской нефти на фоне продолжающегося конфликта на Украине, заявил президент США.