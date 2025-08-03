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Bloomberg: Индия не давала указаний заводам прекратить закупки российской нефти

Ведомости

Индия не давала указаний своим нефтеперерабатывающим заводам  прекратить закупки российской нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. 

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. До этого, 30 июля, он также объявил, что США введут против Индии импортные тарифы в 25% из-за дефицита торгового баланса» из-за ее «одних из самых высоких в мире» тарифов и «самых жестких неденежных барьеров». Вашингтон также наложит на Дели тарифный «штраф» за закупки российской нефти на фоне продолжающегося конфликта на Украине, заявил президент США.

По словам собеседников Bloomberg, Индия не давала своим нефтеперерабатывающим заводам указаний прекратить закупки российской нефти, поскольку, по их словам, власти «пытаются удовлетворить свои энергетические потребности и поддерживать отношения с Москвой, не вызывая еще большего гнева» Трампа.

Решение о прекращении импорта пока не принято, сообщили агентству источники. Они уточнили, что право закупать нефть у своих «предпочтительных поставщиков» имеют как государственные, так и частные компании Индии. При этом недавно нефтеперерабатывающим компаниям было поручено разработать планы закупок нефти нероссийского происхождения на случай прекращения поставок из России, узнали источники.

Отмечается, что возможное сокращение или прекращение поставок российской нефти вынудит Индию вновь закупать ее у стран Персидского залива, а это «сопряжено с высокой наценкой».

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